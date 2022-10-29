Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Ученые рассказали о пользе кальция и витамина D для здоровья костей

Родной город

Кальций и витамин D поддерживают здоровье костей и уменьшают риск развития остеопороза.

Ученые рассказали о пользе кальция и витамина D для здоровья костей
Фото: Родной городРодной город

С возрастом структура костей нарушается: снижается их плотность, скелет становится хрупким. Вследствие чего повышается риск травм даже при минимальных воздействиях.

Сохранить здоровье костей в течение всей жизни помогает прием кальция и витамина D.

Кость – твердый орган, состоящий из нескольких тканей, важнейшей из которых является костная. Кость выполняет опорно-механическую и защитную функции, является составной частью эндоскелета, производит красные и белые кровяные клетки, сохраняет минералы.

Дефицит кальция в организме может привести к развитию остеопороза, при котором снижается плотность и масса костей. Это увеличивает риск переломов и чаще встречается у людей в возрасте от 60 лет.

Кальцием богаты такие молочные продукты, как йогурт, молоко и сыр, а также капуста и брокколи. Одним из наиболее уникальных источников кальция является рыба. В то время как этот минерал отвечает за создание прочности костей, витамин D необходим для того, чтобы организм правильно усваивал потребляемый кальций.

При этом восполнить уровень витамина в организме за счет стандартного рациона питания и солнца гораздо сложнее. Витамином D богаты жирная рыба, яичные желтки и сыр, а также грибы.

По словам экспертов портала Eat This, Not That, помимо продуктов питания, полезные вещества для костей можно употреблять в виде пищевых добавок.

Отметим, материал носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители