Ученые рассказали о пользе кальция и витамина D для здоровья костей

Кальций и витамин D поддерживают здоровье костей и уменьшают риск развития остеопороза.

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С возрастом структура костей нарушается: снижается их плотность, скелет становится хрупким. Вследствие чего повышается риск травм даже при минимальных воздействиях.

Сохранить здоровье костей в течение всей жизни помогает прием кальция и витамина D.

Кость – твердый орган, состоящий из нескольких тканей, важнейшей из которых является костная. Кость выполняет опорно-механическую и защитную функции, является составной частью эндоскелета, производит красные и белые кровяные клетки, сохраняет минералы.

Дефицит кальция в организме может привести к развитию остеопороза, при котором снижается плотность и масса костей. Это увеличивает риск переломов и чаще встречается у людей в возрасте от 60 лет.

Кальцием богаты такие молочные продукты, как йогурт, молоко и сыр, а также капуста и брокколи. Одним из наиболее уникальных источников кальция является рыба. В то время как этот минерал отвечает за создание прочности костей, витамин D необходим для того, чтобы организм правильно усваивал потребляемый кальций.

При этом восполнить уровень витамина в организме за счет стандартного рациона питания и солнца гораздо сложнее. Витамином D богаты жирная рыба, яичные желтки и сыр, а также грибы.

По словам экспертов портала Eat This, Not That, помимо продуктов питания, полезные вещества для костей можно употреблять в виде пищевых добавок.