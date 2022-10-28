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41 минуту назад

Сомнолог объяснил, как можно выспаться, если времени на полноценный сон нет

Ferra.ru

Врач-психотерапевт, сомнолог Александр Калинин объяснил, что гормон мелатонин, отвечающий в организме за качество сна, помогает также взбодриться и «перезарядить» аккумуляционную систему, благодаря чему утром человек чувствует себя отдохнувшим.

Как можно выспаться, если нет времени на сон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но для хорошего сна, причём это может быть не 8–9 часов, а даже 4–5, в течение которых всё равно получится полноценно отдохнуть. Главное знать, когда шишковидная железа запускает в головном мозге выработку мелатонина.

По словам врача, мелатонин активно вырабатывается в период 22:00–3:00. Поэтому ложиться спать нужно в 22:00, чтобы к 23:00 наступила фаза глубокого сна. Тогда для того, чтобы выспаться, хватит 4-5 часов.

Но если ложиться, например, после полуночи, мелатонин не успевает вырабатываться и не влияет на сон, и утром человек чувствует себя разбитым.

«Учитывая это, ложиться спать надо в 22:00, чтобы в 23 часа у вас наступила фаза глубокого сна. При таком режиме 4–5 часов сна позволят восстановиться и получить необходимую дозу мелатонина», — рассказал сомнолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,Александр Калинин,
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