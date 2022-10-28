Эндокринолог рекомендовала есть 2 продукта для здоровья глаз

Диета помогает решить многие проблемы со здоровьем. Чаще всего речь идет о контроле за весом или содержанием сахара в крови. Но как отметила в комментарии для «Газеты.Ru» кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Наталия Тананакина, правильное питание позволяет укрепить даже зрение.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По словам эксперта, для поддержки глаз в первую очередь стоит обратить внимание на богатые бета-каротином овощи, которые легко узнать по желто-оранжевому цвету. Простейшие примеры — это морковь и тыква. В организме человека бета-каротин трансформируется в витамин А, без которого у человека нарушается световосприятие и может развиться сухость роговицы.

Не стоит пренебрегать зелеными листовыми овощами. Брокколи, шпинат и им подобные продукты содержат значительные количества зеаксантина и лютеина, влияющих на остроту зрения. Аналогичные свойства есть и у черники, которая также является источником селена, хрома, цинка и витаминов В, С и Е.

Восполнить дефицит калия, фосфора и витамина В2 помогут орехи, например, миндаль или фундук. Их умеренное употребление станет хорошей профилактикой от конъюнктивита, а еще добавит организму Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Их, впрочем, лучше почерпнуть в рыбе, которая также богата витамином В6.