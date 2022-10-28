Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
58 минут назад

Эндокринолог Тананакина рекомендовала есть орехи и цитрусовые для здоровья глаз

Слово и Дело

Диета помогает решить многие проблемы со здоровьем. Чаще всего речь идет о контроле за весом или содержанием сахара в крови. Но как отметила в комментарии для «Газеты.Ru» кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Наталия Тананакина, правильное питание позволяет укрепить даже зрение.

Эндокринолог рекомендовала есть 2 продукта для здоровья глаз
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам эксперта, для поддержки глаз в первую очередь стоит обратить внимание на богатые бета-каротином овощи, которые легко узнать по желто-оранжевому цвету. Простейшие примеры — это морковь и тыква. В организме человека бета-каротин трансформируется в витамин А, без которого у человека нарушается световосприятие и может развиться сухость роговицы.

Не стоит пренебрегать зелеными листовыми овощами. Брокколи, шпинат и им подобные продукты содержат значительные количества зеаксантина и лютеина, влияющих на остроту зрения. Аналогичные свойства есть и у черники, которая также является источником селена, хрома, цинка и витаминов В, С и Е.

Восполнить дефицит калия, фосфора и витамина В2 помогут орехи, например, миндаль или фундук. Их умеренное употребление станет хорошей профилактикой от конъюнктивита, а еще добавит организму Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Их, впрочем, лучше почерпнуть в рыбе, которая также богата витамином В6.

Завершая обзор полезных для глаз продуктов, доктор Тананакина рекомендует добавить в диету цитрусовые плоды. Лимоны, апельсины и прочие мандарины снабдят организм ударной долей витамина С, который укрепляет стенки сосудов. В том числе и тех, которые расположены в глазном дне.

ЗОЖ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители