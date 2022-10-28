Врач рассказал, как укрепить здоровье зимой

Зимой особенно важно заботиться о здоровье. Врач Денис Коваленко призвал россиян соблюдать простые правила в холодное время года.

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Нужно правильно питаться, пить много воды и спать по семь-восемь часов. А ещё избегать стресса, гулять и принимать витамины. Россияне уже заботятся о своём здоровье: с осени они начали активно закупаться витаминами и биологически активными добавками. Необходимо избегать ситуаций, которые вызывают сильные переживания — чтобы лишний раз не нервничать.

«Осенью полезно принимать поливитаминные комплексы, избегать переохлаждения и сквозняков», — сказал терапевт.

Ещё он заявил, что важно контролировать уровень витамина D в организме. В сентябре и октябре спрос на витамины и биологически активные добавки (БАДы) в России вырос более чем на 60% по сравнению с двумя последними месяцами лета. В пятёрку самых популярных у россиян витаминов входят витамин C, рыбий жир и омега-3, а также D и D3. Самый популярный БАД — гематоген.