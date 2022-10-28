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38 минут назад

Недостаток сна повышает риск возникновения заболеваний и смерти

Волгоградская правдаиещё 1

Дефицит сна наносит серьезный урон здоровью человека.

Недостаток сна повышает риск заболеваний и смерти
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Ученые установили, что те, кто спят менее пяти часов в сутки, в возрасте 50 лет на 20% больше имеют шансов получить хронические заболевания по сравнению с теми, кто спят полноценные семь часов.

В среднем и позднем возрасте сон менее пяти часов может повышать риск развития нескольких хронических заболеваний, утверждают специалисты из Университетского колледжа Лондона.

Всего в исследовании влияния сна на здоровье приняли участие свыше 7000 людей в возрасте 50, 60 и 70 лет. Результаты были опубликованы в PLOS Medicine.

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