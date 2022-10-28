Недостаток сна повышает риск заболеваний и смерти

Дефицит сна наносит серьезный урон здоровью человека.
Ученые установили, что те, кто спят менее пяти часов в сутки, в возрасте 50 лет на 20% больше имеют шансов получить хронические заболевания по сравнению с теми, кто спят полноценные семь часов.
В среднем и позднем возрасте сон менее пяти часов может повышать риск развития нескольких хронических заболеваний, утверждают специалисты из Университетского колледжа Лондона.
Всего в исследовании влияния сна на здоровье приняли участие свыше 7000 людей в возрасте 50, 60 и 70 лет. Результаты были опубликованы в PLOS Medicine.