При каких заболеваниях нельзя есть кукурузу

Кукуруза абсолютно противопоказана пациентам с диабетом любых типов, так как она очень быстро повышает уровень глюкозы в крови. Также этот продукт противопоказан людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как содержит грубую клетчатку и раздражает слизистую. Особенно это касается людей с нарушениями функций желчного пузыря и печени, поскольку кукуруза провоцирует сокращение желчного пузыря. — Елена Евдокимова, врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог клиники Ройтберга, член Российской ассоциации эндокринологов.