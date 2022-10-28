При каких заболеваниях нельзя есть кукурузу

Елена Евдокимова, врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог клиники Ройтберга, член Российской ассоциации эндокринологов, в рамках беседы с «Газетой. Ru» рассказал о том, что кукурузу не следует есть людям, страдающим от сахарного диабета, обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта и ожирения.
Кукуруза абсолютно противопоказана пациентам с диабетом любых типов, так как она очень быстро повышает уровень глюкозы в крови. Также этот продукт противопоказан людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как содержит грубую клетчатку и раздражает слизистую. Особенно это касается людей с нарушениями функций желчного пузыря и печени, поскольку кукуруза провоцирует сокращение желчного пузыря. — Елена Евдокимова, врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог клиники Ройтберга, член Российской ассоциации эндокринологов.
По словам специалиста, наиболее опасна консервированная кукуруза с добавлением сахара. Известно, что он усугубляет отрицательные свойства растения. Кукуруза относится к быстрым углеводам, поэтому её употребление провоцирует увеличение массы тела.