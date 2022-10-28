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1 час назад

При каких заболеваниях нельзя есть кукурузу

Моя Москва.онлайн

Елена Евдокимова, врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог клиники Ройтберга, член Российской ассоциации эндокринологов, в рамках беседы с «Газетой. Ru» рассказал о том, что кукурузу не следует есть людям, страдающим от сахарного диабета, обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта и ожирения.

При каких заболеваниях нельзя есть кукурузу
Фото: unsplashunsplash

Кукуруза абсолютно противопоказана пациентам с диабетом любых типов, так как она очень быстро повышает уровень глюкозы в крови. Также этот продукт противопоказан людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как содержит грубую клетчатку и раздражает слизистую. Особенно это касается людей с нарушениями функций желчного пузыря и печени, поскольку кукуруза провоцирует сокращение желчного пузыря. — Елена Евдокимова, врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог клиники Ройтберга, член Российской ассоциации эндокринологов.

По словам специалиста, наиболее опасна консервированная кукуруза с добавлением сахара. Известно, что он усугубляет отрицательные свойства растения. Кукуруза относится к быстрым углеводам, поэтому её употребление провоцирует увеличение массы тела.

ЗОЖ,Елена Евдокимова,
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