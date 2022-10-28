Кому и зачем необходим контроль артериального давления

При выявлении отклонения уровня артериального давления от нормы – 120-139 на 80-89, необходимо обратиться к своему участковому врачу.

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Как рассказал главный кардиолог Кировской области Александр Исаков, с проблемой повышенного давления, или артериальной гипертензией, сталкивается около 40% взрослого населения, и лишь половина знает о наличии заболевания.

Контроль уровня артериального давления необходим на протяжении всей жизни, а не только в зрелом возрасте. Если на раннем этапе выявить повышение артериального давления, то скорректировать его можно немедикаментозными методами. К ним относятся питание, вредные привычки, уровень двигательной активности, психоэмоциональное состояние. При отсутствии симптомов повышенного артериального давления, таких как головная боль, учащенное или неритмичное сердцебиение, головокружение, проверять его уровень необходимо как минимум 1 раз в год при прохождении диспансеризации и профосмотра.