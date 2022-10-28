Когда пора надевать шапку

Лор-врач, кандидат медицинских наук Наталия Сергеева, рассказала, к чему может привести отсутствие шапки на голове в холодную погоду и при какой температуре воздуха необходимо ее надевать.
«Если это касается ребенка, то я советую надевать ее уже при температуре десять градусов. Если это взрослые – около пяти градусов. Но если ветер холодный, то взрослым тоже лучше надевать шапку при десяти градусах, как и детям», – отметила врач.
По словам Сергеевой, капюшон может быть альтернативой шапке, если нет холодного ветра. Длинные распущенные волосы могут защищать уши, но от общего переохлаждения головы они не спасают. Кроме того, переохлаждение может привести к осложнениям, сообщает радио Sputnik.
«На фоне переохлаждения головы возникают, в частности, и ангины, и синуситы. Может возникнуть насморк, могут пострадать уши. Часто возникают невралгии, когда продувает открытые области лица», – предупредила Сергеева.