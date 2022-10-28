Кому не стоит злоупотреблять солеными закусками к пиву

Многие люди «перегибают» с употреблением соли: если часто есть её в больших количествах, то рано или поздно вы заработаете хроническое повышенное давление. Об этом «Клопс» рассказала заведующая поликлиникой и терапевт Ксения Каневская.
«Основная масса населения, конечно, по соли перебирает. По рекомендациям ВОЗ мы должны употреблять меньше 5 гр соли в день, включая ту, которая уже содержится во многих продуктах. Вся эта солёненькая рыба, закуски, большое количество специй — всё это задерживает в организме воду. Хроническое нарушение образа жизни рано или поздно приведёт к хроническому повышенному давлению», — объяснила специалист.
Дело в том, что соль притягивает на себя много воды. После снеков и закусок к пиву вас наверняка одолеет жажда. Выпив жидкости больше, чем обычно, вы не только нагрузите почки, но и увеличите объём циркулирующей в организме крови. От этого увеличится давление — сила, с которой кровь давит на сосудистую стенку. Все эти реакции внутри нас, как утверждает врач, происходят мгновенно.
«Молодой организм будет компенсировать последствия солёной еды. Какое-то время он будет справляться. Если у вас пока всё хорошо с давлением, то, возможно, на утро после посиделки в баре вы не заметите эффект, но он постепенно будет накапливаться. А вот гипертоники давление заметят обязательно. Небольшая дестабилизация может произойти даже от роллов с соевым соусом», — предупреждает терапевт.
Даже если вы не запиваете солёное, то организм всё равно будет компенсировать и забирать у себя накопленную влагу — внутреннее равновесие нарушится. Это может неблагоприятно повлиять на почки и отёчность.
«Механизм несложный, но далеко не все об этом думают и придерживаются нормы. За сутки мы и так съедаем больше соли, чем хотелось бы. Это ведь не только чипсы, но, например, выпечка. Если мы уменьшим количество потребляемой соли, то среднее давление может упасть примерно на 10 единиц. Это уже благоприятно отразится на вашем качестве жизни», — заверяет Каневская.