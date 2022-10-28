Кому не стоит злоупотреблять солеными закусками к пиву

Многие люди «перегибают» с употреблением соли: если часто есть её в больших количествах, то рано или поздно вы заработаете хроническое повышенное давление. Об этом «Клопс» рассказала заведующая поликлиникой и терапевт Ксения Каневская.

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«Основная масса населения, конечно, по соли перебирает. По рекомендациям ВОЗ мы должны употреблять меньше 5 гр соли в день, включая ту, которая уже содержится во многих продуктах. Вся эта солёненькая рыба, закуски, большое количество специй — всё это задерживает в организме воду. Хроническое нарушение образа жизни рано или поздно приведёт к хроническому повышенному давлению», — объяснила специалист.

Дело в том, что соль притягивает на себя много воды. После снеков и закусок к пиву вас наверняка одолеет жажда. Выпив жидкости больше, чем обычно, вы не только нагрузите почки, но и увеличите объём циркулирующей в организме крови. От этого увеличится давление — сила, с которой кровь давит на сосудистую стенку. Все эти реакции внутри нас, как утверждает врач, происходят мгновенно.

«Молодой организм будет компенсировать последствия солёной еды. Какое-то время он будет справляться. Если у вас пока всё хорошо с давлением, то, возможно, на утро после посиделки в баре вы не заметите эффект, но он постепенно будет накапливаться. А вот гипертоники давление заметят обязательно. Небольшая дестабилизация может произойти даже от роллов с соевым соусом», — предупреждает терапевт.

Даже если вы не запиваете солёное, то организм всё равно будет компенсировать и забирать у себя накопленную влагу — внутреннее равновесие нарушится. Это может неблагоприятно повлиять на почки и отёчность.