Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Почему осенью важно пить цинк

Даша Краснова
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Осень – не самое «здоровое» время года, поэтому добавление в рацион продуктов и добавок с цинком – важный шаг к укреплению иммунитета. "Рамблер" расскажет, зачем стоит принимать цинк.

Почему осенью важно пить цинк
Фото: UnsplashUnsplash

Одна из причин по которой нам нужен цинк в принципе, заключается в том, что сам этот микроэлемент никаким образом не накапливается в нашем организме.

Видео дня
Если мы недополучаем цинк, то в организме сразу начинает развиваться дефицит с неприятными последствиями. Цинк необходим для образования гормонов, ферментов, нормального функционирования предстательной железы, бета-клеток поджелудочной железы, обладает антиоксидантными свойствами. Цинк необходим для правильного метаболизма витамина А. Так что, это не шутки.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Также цинк – микроэлемент, который необходим для определенных звеньев работы нашего иммунитета. Всем известно, любые респираторные заболевания имеют сезонные периоды вспышек. Отсюда мы получаем ответ, цинк необходим для поддержки организма. Обычно цинк мы получаем с продуктами питания. Например, больше всего его содержится в устрицах, орехах, красном мясе, яйцах.

Однако набрать адекватную меру потребления цинка из обычного рациона довольно сложно, если вы не едите круглыми сутками бобовые вперемешку с устрицами. Цинк не только плохо не накапливается, но и плохо всасывается.

При дефицит цинка может вызвать самые различные симптомы: выпадение волос, слабый аппетит, диарея, бесплодие, депрессия, гормональный дисбаланс, медленное заживление ран, снижение вкусовой чувствительности, общее снижение иммунитета.

На основе обзора и мета-анализа 2012 года были рассмотрены целых 17 исследований с участием более 2 тысяч человек, которые принимали добавки с цинком в профилактических и лечебных мерах. В итоге, добавки снилизи время болезней и сократили шансы на их появление.

ЗОЖ,Максим Елисеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители