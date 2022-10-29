Почему осенью важно пить цинк

Осень – не самое «здоровое» время года, поэтому добавление в рацион продуктов и добавок с цинком – важный шаг к укреплению иммунитета. "Рамблер" расскажет, зачем стоит принимать цинк.
Одна из причин по которой нам нужен цинк в принципе, заключается в том, что сам этот микроэлемент никаким образом не накапливается в нашем организме.
Также цинк – микроэлемент, который необходим для определенных звеньев работы нашего иммунитета. Всем известно, любые респираторные заболевания имеют сезонные периоды вспышек. Отсюда мы получаем ответ, цинк необходим для поддержки организма. Обычно цинк мы получаем с продуктами питания. Например, больше всего его содержится в устрицах, орехах, красном мясе, яйцах.
Однако набрать адекватную меру потребления цинка из обычного рациона довольно сложно, если вы не едите круглыми сутками бобовые вперемешку с устрицами. Цинк не только плохо не накапливается, но и плохо всасывается.
При дефицит цинка может вызвать самые различные симптомы: выпадение волос, слабый аппетит, диарея, бесплодие, депрессия, гормональный дисбаланс, медленное заживление ран, снижение вкусовой чувствительности, общее снижение иммунитета.
На основе обзора и мета-анализа 2012 года были рассмотрены целых 17 исследований с участием более 2 тысяч человек, которые принимали добавки с цинком в профилактических и лечебных мерах. В итоге, добавки снилизи время болезней и сократили шансы на их появление.