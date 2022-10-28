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3 часа назад

Ученые выяснили, что вейпы наносят вред сосудам не меньше обычных сигарет

Родной городиещё 1

Электронные сигареты оказывают пагубное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Вейпы наносят вред сосудам не меньше обычных сигарет
Фото: Родной городРодной город

Новое исследование было опубликовано в таких изданиях, как Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. В нем эксперты из США доказали, что курение различных испарительных устройств повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках исследования изучили образцы крови 120 добровольцев, часть из которых курила обычные сигареты, а другая часть использовала вейпы или электронные сигареты. Ученые выяснили, что содержание оксида азота в клетках обычных курильщиков ниже, чем у вейперов.

Специалисты отмечают, что повышенное содержание данного вещества может провоцировать заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой. Однако не стоит забывать о влиянии употребления табака на другие жизненно важные функции человеческого тела.

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