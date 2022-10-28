Вейпы наносят вред сосудам не меньше обычных сигарет

Электронные сигареты оказывают пагубное влияние на сердечно-сосудистую систему.

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Новое исследование было опубликовано в таких изданиях, как Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. В нем эксперты из США доказали, что курение различных испарительных устройств повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках исследования изучили образцы крови 120 добровольцев, часть из которых курила обычные сигареты, а другая часть использовала вейпы или электронные сигареты. Ученые выяснили, что содержание оксида азота в клетках обычных курильщиков ниже, чем у вейперов.