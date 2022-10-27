Сомнолог назвал способ выспаться за 4-5 часов

Гормон мелатонин поможет выспаться даже при непродолжительном сне, однако для этого необходимо учитывать время, когда он вырабатывается организмом. Такой совет дал врач-психотерапевт, сомнолог Александр Калинин. Причём мелатонин можно считать панацеей от многих заболеваний.

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Гормон помогает взбодрить организм и перезарядить аккумуляционную систему, однако он вырабатывается строго в определённые часы - с восьми вечера до трёх ночи. Именно в этот промежуток времени шишковидная железа мозга запускает данный процесс, рассказал специалист «Вечерней Москве».

«Учитывая это, ложиться спать надо в 22:00, чтобы в 23 часа у вас наступила фаза глубокого сна. При таком режитме 4–5 часов сна позволят восстановиться и получить необходимую дозу мелатонина», - пояснил сомнолог.

Если отходить ко сну в позднее время, например, после полуночи, мелатонин не успевает выработаться. В связи с этим утром человек может ощущать усталость и чувство разбитости.