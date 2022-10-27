Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
2 часа назад

Сомнолог назвал способ выспаться за 4-5 часов

Национальная Служба Новостей

Гормон мелатонин поможет выспаться даже при непродолжительном сне, однако для этого необходимо учитывать время, когда он вырабатывается организмом. Такой совет дал врач-психотерапевт, сомнолог Александр Калинин. Причём мелатонин можно считать панацеей от многих заболеваний.

Сомнолог назвал способ выспаться за 4-5 часов
Фото: nsn.fmnsn.fm

Гормон помогает взбодрить организм и перезарядить аккумуляционную систему, однако он вырабатывается строго в определённые часы - с восьми вечера до трёх ночи. Именно в этот промежуток времени шишковидная железа мозга запускает данный процесс, рассказал специалист «Вечерней Москве».

«Учитывая это, ложиться спать надо в 22:00, чтобы в 23 часа у вас наступила фаза глубокого сна. При таком режитме 4–5 часов сна позволят восстановиться и получить необходимую дозу мелатонина», - пояснил сомнолог.

Если отходить ко сну в позднее время, например, после полуночи, мелатонин не успевает выработаться. В связи с этим утром человек может ощущать усталость и чувство разбитости.

Между тем, учёные призвали россиян избегать ночных смен. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» специалист Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов, они очень вредны для здоровья.

ЗОЖ,Владимир Дорохов,Александр Калинин,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители