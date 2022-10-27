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2 часа назад

Психиатр-нарколог Казанцев: тренировка с похмелья опасна для сердца

Газета.Ruиещё 2

В состоянии похмелья тренировка в спортзале противопоказана, поскольку может оказать негативное влияние на работу сердца, заявил в беседе с Life врач нарколог-психиатр Алексей Казанцев. По его словам, после употребления алкоголя из организма вымывается калий, магний, кальций и натрий, которые необходимы для нормальной работы сердечной мышцы.

Нарколог: тренировка с похмелья опасна для сердца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У тех, кто злоупотребляет алкоголем, вообще довольно часто кардиомиопатия, кардиодистрофия и довольно часто внезапная остановка сердца на фоне нарушения ритма. Потому что те, кто пьет, никто не закусывает курагой, изюмом, аспаркамом и так далее», — отметил специалист.

Он добавил, что в состоянии похмелья организм обезвожен, а кровь более густая. При физической нагрузке кровоток усиливается, что может негативно повлиять на работу сердца и даже привести к его внезапной остановке, отметил Казанцев. Также он предостерег употребивших накануне горячительные напитки от посещения сауны, которая также может сказаться на функционировании сердечно-сосудистой системы.

Вместо спорта, как утверждает врач, с похмелья подойдет прогулка на свежем воздухе и контрастный душ, если нет проблем с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, он рекомендовал обильное питье, прием витаминов и сорбентов.

Ранее блогерша из Калифорнии поделилась рецептом индийского коктейля от похмелья, в который входит четыре ингредиента: кокосовая вода, сельтерская вода, сок лайма и щепотка черной соли. Женщина утверждает, что если смешать компоненты и выпить получившийся напиток, это не только устранит абстинентный синдром, но и повысит иммунитет.

ЗОЖ,Алексей Казанцев,
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