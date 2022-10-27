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1 час назад

Врач дала советы, как попрощаться со стрессом

Секрет Фирмы

Врач Наталья Зубарева рассказала о влиянии гормона кортизола на организм человека, а также о том, как справиться с его действием.

Врач дала советы, как попрощаться со стрессом
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Этот гормон вызывает стресс, и его надо гасить, чтобы не возникали проблемы с давлением. Для этого нужно выбросить вашу литровую кружку для кофе, не тренить на ночь глядя, спать как в последний раз и обязательно завтракать.

«Кофе нам нужен либо в лечебных целях, когда невыносимо хочется спать, либо 1 чашка в день, или вовсе отказываемся», — написала медик в своём Telegram-канале.

Также она посоветовала отправляться на боковую около 23:00 и просыпаться до 7:00.

«Также хочу добавить, что под влияние питания попадают не только гормоны, но и их предшественники. Например, богатые триптофаном индейка, банан и шоколад позволяют нам увеличить количество серотонина, который отвечает за ощущение счастья, либидо и здоровый аппетит», — добавила она.

ЗОЖ,Наталья Зубарева,
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