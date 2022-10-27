Врач дала советы, как попрощаться со стрессом

Врач Наталья Зубарева рассказала о влиянии гормона кортизола на организм человека, а также о том, как справиться с его действием.

Этот гормон вызывает стресс, и его надо гасить, чтобы не возникали проблемы с давлением. Для этого нужно выбросить вашу литровую кружку для кофе, не тренить на ночь глядя, спать как в последний раз и обязательно завтракать.