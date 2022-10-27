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3 часа назад

Как мало спать и высыпаться без вреда для здоровья

Вечерняя Москва

Сон является очень важной и неотъемлемой частью нашей жизни. Он позволяет восстановить работу организма и отдохнуть человеку после тяжелых рабочих будней. Однако привычка многих людей ложиться поздно не позволяет выспаться и снабдить организм очень важным гормоном мелатонином, который является панацеей от многих заболеваний. Всему виной дефицит времени, особенно в мегаполисах. Есть ли способ, который позволит сократить период ночного отдыха без вреда для здоровья и даст возможность восстановиться, выясняла «Вечерняя Москва».

Как мало спать и высыпаться без вреда для здоровья
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам врача-психотерапевта и сомнолога Александра Калинина, по большому счету человеку сон не нужен для восстановления. Но вот важный гормон мелатонин, который помогает взбодрить организм и перезарядить аккумуляционную систему, вырабатывается лишь во время ночного отдыха:

— Мы, собственно говоря, ложимся спать исключительно ради этого гормона. Он вырабатывается организмом в строго отведенные часы с 20:00 до трех часов ночи. Именно в это время шишковидная железа мозга запускает этот процесс.

Мелатонин, уточнил сомнолог, вырабатывается в темноте, и пик активности гормона приходится с 23:00 до 2 часов ночи. То есть всего лишь три часа сна в глубокой фазе способны восстановить организм и зарядить нужной энергией, чтобы с наступлением нового дня человек был полон сил и эффективен:

— Схема очень простая: ко сну следует отходить в 22:00, чтобы в 23 часа у вас наступила фаза глубокого сна. 4–5 часов сна при таком режиме позволят и восстановиться, и получить необходимую дозу мелатонина.

Когда же вы ложитесь спать в позднее время, например, после полуночи, то гормон мелатонин не успевает выработаться. И к утру вы будете ощущать усталость и чувство разбитости, заключил специалист.

ЗОЖ,Александр Калинин,
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