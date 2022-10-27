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3 часа назад

Способен ли алкоголь в малых дозах заменить снотворное

Ferra.ru

Главный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что алкоголь, даже в малых дозах, не может заменить снотворное и не улучшает сон.

Способен ли алкоголь в малых дозах заменить снотворное
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач отметил, что вопреки распространённому мифу, после приёма алкоголя человек не восстанавливает свои силы, потому что горячительные напитки негативно влияют на фазы сна. К тому же алкоголь снижает тонус мышц языка, мягкого нёба, глотки, из-за чего появляется храп.

Спиртное обладает выраженным мочегонным эффектом, поэтому вместо спокойного сна человека преследуют позывы к мочеиспусканию. По словам Холдина, чтобы улучшить качество сна, во-первых, нужно кофе, чай, шоколад и все тонизирующие продукты употреблять в первой половине дня. Во-вторых, в этом поможет чёткий распорядок дня и режим.

«Когда привыкаешь ложиться и вставать в одно и то же время, уснуть становится легче. В-третьих, поможет тёплая ванна за час-полтора до сна, а также отказ от телевизора и гаджетов. А вот чтение книги — прекрасный способ успокоиться и приготовиться ко сну», — подчеркнул специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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