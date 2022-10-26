Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
2 часа назад

Нарколог предупредил о смертельной опасности употребления алкоголя перед сном

Мослентаиещё 1

О смертельной опасности употребления алкоголя перед сном предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Нарколог заявил о смертельной опасности употребления алкоголя перед сном
Фото: МослентаМослента

«У выпившего человека снижается тонус мышц языка, мягкого неба, глотки, его сон сопровождается храпом и синдромом апноэ, временным прекращением дыхания. В результате от кислородного голодания страдает мозг и сердце. Повышается риск внезапной смерти», — сказал врач.

По словам медика, спиртные напитки ухудшают качество сна: организм не восстанавливается, нарушаются фазы сна, утром болит голова, человек чувствует слабость и ощущает себя разбитым. Кроме того, алкоголь обладает мочегонным эффектом и заставляет просыпаться по несколько раз за ночь.

Ранее раскрыта связь употребления алкоголя с амнезией. Под воздействием алкоголя перестают нормально функционировать разные участки мозга. Наступает фрагментарная потеря памяти, а в тяжелых случаях — амнезия.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители