Психолог рассказала о плюсах и минусах компьютерных игр

"Если человек испытывает стресс от огромного количества негативных новостей, то, заходя в приложения с играми, он понимает, зачем он туда заходит. Чтобы отвлечься, чтобы не слышать, чтобы не видеть. Но, к сожалению, это не меняет реальность", – пояснила психолог.