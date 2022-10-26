Психолог рассказала о плюсах и минусах компьютерных игр

Компьютерные игры помогают снять стресс, однако чрезмерное увлечение таким способом избавляться от напряжения может привести к негативным последствиям, рассказала психолог Ирина Прокопьева. Об этом сообщает "Радио 1".
"Если человек испытывает стресс от огромного количества негативных новостей, то, заходя в приложения с играми, он понимает, зачем он туда заходит. Чтобы отвлечься, чтобы не слышать, чтобы не видеть. Но, к сожалению, это не меняет реальность", – пояснила психолог.
По ее словам, в такой временной передышке нет ничего плохого, особенно если игра помогает развивать креативное мышление или учить иностранные языки.
Однако погружаться в мир фантазий полностью нельзя. Прокопьева подчеркнула, что реальность нужно проживать. Также она посоветовала следить за тем, чтобы не сформировалась зависимость от компьютерных игр.