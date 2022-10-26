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3 часа назад

Психолог рассказала о плюсах и минусах компьютерных игр

Москва24

Компьютерные игры помогают снять стресс, однако чрезмерное увлечение таким способом избавляться от напряжения может привести к негативным последствиям, рассказала психолог Ирина Прокопьева. Об этом сообщает "Радио 1".

Психолог рассказала о плюсах и минусах компьютерных игр
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Если человек испытывает стресс от огромного количества негативных новостей, то, заходя в приложения с играми, он понимает, зачем он туда заходит. Чтобы отвлечься, чтобы не слышать, чтобы не видеть. Но, к сожалению, это не меняет реальность", – пояснила психолог.

По ее словам, в такой временной передышке нет ничего плохого, особенно если игра помогает развивать креативное мышление или учить иностранные языки.

Однако погружаться в мир фантазий полностью нельзя. Прокопьева подчеркнула, что реальность нужно проживать. Также она посоветовала следить за тем, чтобы не сформировалась зависимость от компьютерных игр.

ЗОЖ,Ирина Прокопьева,
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