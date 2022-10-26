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3 часа назад

Врач объяснил, как часто нужно измерять давление

Волгоградская правда

Врач регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алексей Покатилов рассказал, что такое «верхнее» и «нижнее» давление и как часто нужно его измерять при хорошем самочувствии.

Врач объяснил, как часто нужно измерять давление
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Показатели артериального давления позволяют оценить работу сердечно-сосудистой системы, а в сочетании с другими симптомами судить о течении заболевания и эффективности лечения. При измерении давления определяют два его вида: систолическое, или верхнее, и диастолическое – нижнее артериальное давление.

Систолическое давление указывает на силу, с которой кровь поступает в сосуды в момент максимального сокращения сердечной мышцы. Оно зависит от силы и числа сокращений сердца, а также от сопротивления, которое оказывают стенки сосудов, передает облздрав.

Диастолическое давление отражает показатели в моменты, когда сердце расслабляется между ударами. По нему оценивают силу сопротивления периферических сосудов.

Как отметил врач Алексей Покатилов, здоровым мужчинам и женщинам в возрасте до 40 лет достаточно измерять давление раз в год, во время диспансеризации. Однако если у человека есть риски развития гипертонии, например при злоупотреблении алкоголем, избыточном весе, повышенном уровне сахара или холестерина, стоит измерять давление 5–6 раз в год.

Согласно данным ВОЗ, оптимальными считаются показатели от 100–110/70 до 120–139/90. При этом нормальные границы изменяются в зависимости от возраста и возможных заболеваний, пояснил врач.

Показатели ниже нормы допустимы, если у человека хорошее самочувствие. Однако если давление превышает верхнюю границу в 140/90, то это повод для обращения к врачу.

ЗОЖ,ВОЗ,
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