Названа неочевидная опасность отбеливающей зубной пасты

Отбеливание зубов при помощи полосок, гелей и других народных методов не очень эффективно и может повредить эмаль, а также увеличить риск развития кариеса, предупредила врач-стоматолог Диана Чертанова. О вреде популярных способов сделать зубы белее в домашних условиях она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как объяснила стоматолог, одним из самых доступных методов осветлить зубную эмаль считаются отбеливающие зубные пасты. В их составе обычно присутствуют абразивные частицы, например, морская соль или сода. Они действительно хорошо удаляют зубной налет, благодаря чему зубы визуально становятся белее. Однако врач назвала и неочевидную опасность таких паст: абразивные частицы сильно повреждают эмаль, из-за чего повышается чувствительность зубов и возрастает риск кариеса.