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11 минут назад

Пользование газовыми плитами может повлиять на развитие рака

Passion.ru

Утечка газа в доме – один из факторов, который может увеличить риск развития рака. К такому выводу пришла группа ученых. В их исследовании говорится, что протекающая плита приводит к потенциально высокой концентрации бензола – канцерогена, вызывающего заболевания крови.

Пользование газовыми плитами может повлиять на развитие рака
Фото: Passion.ruPassion.ru

Эксперты заявили, что данное химическое соединение попадает в воздух в квартире даже при выключенной плите. В результате создается концентрация бензола, которая сравнима со вторичным дымом. Речь идет о ситуации, в которой человек поглощает выдыхаемый курильщиком дым.

Бензол – составляющая часть бензина. Он присутствует в сигаретном дыме, поэтому курильщики в большей степени подвержены риску развития острого миелоидного лейкоза.

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