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2 часа назад

Врач дала совет для бодрого пробуждения по утрам

Vse42.ru

Российский врач-сомнолог София Черкасова рассказала о способе, который позволит просыпаться бодрым на работу.

Врач дала совет для бодрого пробуждения по утрам
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами российский медик отметила, что осенью многие люди отправляются на работу, когда на улице еще темно, и возвращаются домой, когда светлое время суток давно закончилось. По словам врача, в темноте человеку тяжелее просыпаться, поэтому для лучшего пробуждения следует пользоваться светобудильниками, передает издание NEWS.ru.

– Можно пользоваться светобудильниками, это такие устройства, которые к заданному времени увеличивают освещенность в спальне. Даже через закрытые веки свет проникает и воздействует на сетчатку. Человек легче сбрасывает сонливость, – цитирует СМИ Черкасову.

Также для хорошего сна специалист порекомендовала в профилактических дозах употреблять витамин D, чаще гулять на свежем воздухе и заниматься физической активностью.

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