Врач дала совет для бодрого пробуждения по утрам

Российский врач-сомнолог София Черкасова рассказала о способе, который позволит просыпаться бодрым на работу.
В беседе с журналистами российский медик отметила, что осенью многие люди отправляются на работу, когда на улице еще темно, и возвращаются домой, когда светлое время суток давно закончилось. По словам врача, в темноте человеку тяжелее просыпаться, поэтому для лучшего пробуждения следует пользоваться светобудильниками, передает издание NEWS.ru.
– Можно пользоваться светобудильниками, это такие устройства, которые к заданному времени увеличивают освещенность в спальне. Даже через закрытые веки свет проникает и воздействует на сетчатку. Человек легче сбрасывает сонливость, – цитирует СМИ Черкасову.
Также для хорошего сна специалист порекомендовала в профилактических дозах употреблять витамин D, чаще гулять на свежем воздухе и заниматься физической активностью.