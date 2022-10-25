Врач дала совет для бодрого пробуждения по утрам

В беседе с журналистами российский медик отметила, что осенью многие люди отправляются на работу, когда на улице еще темно, и возвращаются домой, когда светлое время суток давно закончилось. По словам врача, в темноте человеку тяжелее просыпаться, поэтому для лучшего пробуждения следует пользоваться светобудильниками, передает издание NEWS.ru.