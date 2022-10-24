Правда ли, что несколько энергетиков в день приводят к инфаркту

26-летний молодой человек столкнулся с сердечным приступом, и эксперты считают, что причина этого - в злоупотреблении энергетическими напитками. Об этом говорится в отчёте, опубликованном в Case Reports in Journal Medicine.

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По словам 26-летнего пациента, в его семье ни у кого не было сердечных приступов. Однако он ранее употреблял в день по 8-10 энергетиков. Медики предположили, что именно из-за злоупотребления энергетиками у мужчины появились тромбы в главном кровеносном сосуде, который ведёт к сердцу.

В энергетических напитках много кофеина. Из-за этого у человека постоянно сужались кровеносные сосуды. Такое состояние называется вазоспазмом. В итоге кровоток был всё время настолько снижен, что в сосуде, ведущем к сердцу, образовался тромб.

Однако это не значит, что энергетики всегда приводят к сердечному приступу. Возможно, врачи не учли и другие факторы, которые могли этому поспособствовать. Сами эксперты признали, что пока существует мало доказательств наличия связи между энергетиками и проблемами с сердцем.

Но всё же медики порекомендовали употреблять энергетические напитки в умеренных количествах.

Также в 2021 году в British Medical Journal был опубликован похожий отчёт о 21-летнем молодом человеке, который страдал от сердечной недостаточности. Ранее он регулярно в течение где-то двух лет выпивал ежедневно по четыре банки (по 500 мл) энергетиков. Каждая такая банка содержала 160 мг кофеина, таурина и других веществ. Анализы крови продемонстрировали, что у пациента настолько серьёзная почечная и сердечная недостаточность, что ему нужна пересадка органов.