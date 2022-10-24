Можно ли самостоятельно избавиться от алкоголизма

Досуг может спасти от алкоголизма тех, кто находится в зоне риска, а тем, кто уже имеет заболевание, прежде всего нужно профессиональное лечение, заявил врач-нарколог, руководитель клиники Руслан Исаев.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт отметил, что для решения проблемы алкоголизма нужен комплексный подход. Необходимы ограничительные меры со стороны государства, действия по организации досуга, спортивной жизни, творческого развития. Но это поможет только людям, у которых еще не сформировалась зависимость. Людям, имеющим заболевание, требуется медицинская помощь.

— Это удел профессионалов, чтобы выяснить психологическую уязвимость человека, приводящую к срывам. После лечения на этапе реабилитации уже нужно уделять внимание саморазвитию. Случаев самовыздоровления крайне мало, — отметил Исаев в комментарии НСН.