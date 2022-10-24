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34 минуты назад

Нарколог Исаев пояснил, можно ли самостоятельно избавиться от алкоголизма

Вечерняя Москва

Досуг может спасти от алкоголизма тех, кто находится в зоне риска, а тем, кто уже имеет заболевание, прежде всего нужно профессиональное лечение, заявил врач-нарколог, руководитель клиники Руслан Исаев.

Можно ли самостоятельно избавиться от алкоголизма
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что для решения проблемы алкоголизма нужен комплексный подход. Необходимы ограничительные меры со стороны государства, действия по организации досуга, спортивной жизни, творческого развития. Но это поможет только людям, у которых еще не сформировалась зависимость. Людям, имеющим заболевание, требуется медицинская помощь.

— Это удел профессионалов, чтобы выяснить психологическую уязвимость человека, приводящую к срывам. После лечения на этапе реабилитации уже нужно уделять внимание саморазвитию. Случаев самовыздоровления крайне мало, — отметил Исаев в комментарии НСН.

Президент Владимир Путин рассказал, как решить проблему алкоголизма в регионах. По его словам, у людей должна быть возможность заняться саморазвитием, хобби, а только запреты не улучшат ситуацию, передает «Царьград».

ЗОЖ,Руслан Исаев,Владимир Путин,
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