Врач дала советы людям по включению физкультуры в жизнь

«Как лучше – заниматься физкультурой пару раз в неделю по два часа или каждый день по десять минут? Есть данные, что для взрослых неспортивных людей лучше все-таки делать несколько подходов по 10-15 минут каждый день, чем два-три раза в неделю по часу-два. Для здоровья лучше рассчитывать, что вы будете заниматься физкультурой постоянно, а не надрываться от случая к случаю», — написала доктор.