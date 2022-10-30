Почему с возрастом время течет быстрее

Народная мудрость гласит, чем медленнее ходим мы, тем быстрее мимо нас пролетает время. "Рамблер" поговорил с членом Высшего экспертного совета кафедры "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий Мариой Черниковой о том, почему с возрастом меняется ощущение времени.

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От горизонта планирования, который во многом связан с прогнозом продолжительности собственной жизни, связана и скорость протекания психологических процессов. В молодости, когда перед человеком открыта перспектива проживания многих десятков лет, время субъективно течёт медленно. И чем ближе человек к субъективному пределу собственной жизни, тем время течет быстрее.

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Важно подчеркнуть, что предел жизни обусловлен не столько максимой Мечникова, сколько семейными сценариями и культуральными особенностями. Нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников утверждал, что любая смерть человека ранее достижения им 120-летнего возраста, является насильственной.

У детей каждый день несет новые события, новые впечатления, их так много, кажется, что каждый день тянется целую вечность. Происходит постоянное развитие, яркие эмоции, много новизны, молодой мозг обрабатывает информацию быстро и она остаётся в памяти.

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

Также родители все время создают иллюзию привлекательного будущего: так хочется стать старше, сперва дорасти до Детского сада, потом школы. Так хочется быть «большим». Желанный возраст все время впереди, хочется повзрослеть, чтобы обрести ту самую «свободу», перестань зависеть от родительской воли, самому решать, что делать. А мы знаем, когда приходится чего-то ждать, время тянется очень долго.

Однако когда мы становимся старше, наша жизнь начинает напоминать День сурка. Мы делаем половину вещей на автомате, не замечая, что мы ели на завтрак, как добрались до работы, как прожили неделю, месяц, год. Нас все реже что-то по-настоящему удивляет или оставляет сильные впечатления. Жизнь подчинена слову «надо», и мы не замечаем, как проходит время.

В пожилом возрасте человек объективно испытывает недостаток новых впечатлений, его жизнь сужается, появляется много ограничений, например, связанных с физическим здоровьем. Он все чаще обращается к воспоминаниям, то есть в прошлое. Его когнитивные функции ухудшаются.