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1 час назад

Регулярная чистка зубов снижает риск развития гипертонии и инсульта

Волгоградская правда

Исследования показали, что ежедневный уход за полостью рта помогает не только сохранить хорошее состояние зубов, но и снизить риск развития различных заболеваний.

Чистка зубов снижает риск развития гипертонии и инсульта
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам специалистов Сеульского национального университета, здоровье полости рта напрямую связано с диабетом, гипертонией, гиперлипидемией, болезнью Альцгеймера, а также заболеваниями печени, сердца и сосудов.

Опубликованное в журнале European Heart Journal в 2021 году исследование показало, что у людей, которые чистят зубы хотя бы раз в день, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний снижен на 9%. У тех, кто регулярно посещал стоматолога и более тщательно чистил зубы, снижение вероятности развития болезней сосудов и сердца достигало 14%, сообщает издание WeChat.

Как оказалось, гигиена полости рта позволяет уменьшить попадание бактерий пародонтита и гингивита в кровеносные сосуды. Это в свою очередь снижает их воспаление и риск развития сопутствующих заболеваний.

Также ученые отмечают, что бактерии, которые находятся во рту, могут вызывать тромбоз. Поэтому тщательная чистка зубов – важная процедура для профилактики гипертонии, инсульта и инфаркта миокарда.

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