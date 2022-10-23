Чистка зубов снижает риск развития гипертонии и инсульта

Исследования показали, что ежедневный уход за полостью рта помогает не только сохранить хорошее состояние зубов, но и снизить риск развития различных заболеваний.

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По словам специалистов Сеульского национального университета, здоровье полости рта напрямую связано с диабетом, гипертонией, гиперлипидемией, болезнью Альцгеймера, а также заболеваниями печени, сердца и сосудов.

Опубликованное в журнале European Heart Journal в 2021 году исследование показало, что у людей, которые чистят зубы хотя бы раз в день, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний снижен на 9%. У тех, кто регулярно посещал стоматолога и более тщательно чистил зубы, снижение вероятности развития болезней сосудов и сердца достигало 14%, сообщает издание WeChat.

Как оказалось, гигиена полости рта позволяет уменьшить попадание бактерий пародонтита и гингивита в кровеносные сосуды. Это в свою очередь снижает их воспаление и риск развития сопутствующих заболеваний.