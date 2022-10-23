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1 час назад

В Китае назвали три пищевые привычки, ведущие к развитию деменции

Национальная Служба Новостей

Почему возникает деменция у пожилых, выясняли китайские ученые.

Названы три пищевые привычки, ведущие к развитию деменции
Фото: nsn.fmnsn.fm

По прогнозам, в Китае к 2050 году деменцией заболеют около 40 млн. человек. Заболевание считается одним из наиболее распространенных. Ее начало связывают с патологическими изменениями в головном мозге, отмечает «ИноСМИ».

По данным китайских исследователей, развитие слабоумия происходит при сочетании нескольких факторов: возраст, болезни, ожирение и социальные навыки.

Так, провоцируют слабоумие блюда с высоким содержанием углеводов, соли, а также чрезмерное употребление алюминийсодержащих продуктов. Деменция грозит любителям сладкой газировки. Ранее стало известно, что 66-летний американский актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции. Заболевание у него диагностировано на ранней стадии, сообщает ряд СМИ.

ЗОЖ,Брюс Уиллис,
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