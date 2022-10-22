Психотерапия может помочь вам убрать боли в спине

Исследование Франкфуртского университета имени Гете показало, что когнитивно-поведенченская терапия (КПТ) в сочетании с упражнениями может быть оптимальным подходом при борьбе с хронической болью в спине.

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Учёные проанализировали 58 рандомизированных контрольных исследований, в которых приняли участие более 10 000 человек с хронической болью в пояснице. Они исследовали эффективность трёх подходов к лечению — стандартные физические упражнения, индивидуализированных уход и КПТ.

Стандартные процедуры с физическими упражнениями включают такие виды активности, как пилатес. При индивидуальном уходе комплекс упражнений для пациента разрабатывается совместно с медработником. КПТ — это разговорная терапия, направленная на изменений мыслей и поведения человека.