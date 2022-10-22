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1 час назад

Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты вызывают усталость

Мира Маркина

Употребление мяса, сладостей, а также вишни и черешни отнимает силы, утверждает врач-диетолог Елена Соломатина. Ее слова передает портал «Москва 24».

По словам эксперта, усталость вызывают продукты, которые тяжело перевариваются. Именно поэтому после употребления плотной пищи может клонить в сон.

Диетолог Соломатина назвала самый полезный фастфуд

Также Соломатина отметила, что сладости, которые сначала повышают уровень глюкозы, впоследствии вызывают его резкий спад. Поэтому человек внезапно может почувствовать сонливость.

Кроме того, в сон может клонить от продуктов, содержащих мелатонин. В их число входят вишня и черешня.

Ранее диетолог Филиппова объяснила, что вечером хочется сладкого из-за режима питания.

ЗОЖ,Видео,Елена Соломатина,
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