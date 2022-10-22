Употребление мяса, сладостей, а также вишни и черешни отнимает силы, утверждает врач-диетолог Елена Соломатина. Ее слова передает портал «Москва 24».

По словам эксперта, усталость вызывают продукты, которые тяжело перевариваются. Именно поэтому после употребления плотной пищи может клонить в сон.

Также Соломатина отметила, что сладости, которые сначала повышают уровень глюкозы, впоследствии вызывают его резкий спад. Поэтому человек внезапно может почувствовать сонливость.