Названы пищевые привычки, увеличивающие риск развития деменции

Чаще всего от деменции страдают люди преклонного возраста. Плохая память, странное поведение, невнятная речь — основные симптомы болезни, которую можно предупредить еще в молодости. Достаточно поменять некоторые пищевые привычки.

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По словам специалистов, слабоумие возникает из-за патологических изменений в головном мозге. При образовании нейрофибриллярных клубков и отложений амилоидных бляшек риск развития деменции существенно увеличивается.

Предотвратить этот процесс можно, но для этого необходимо избавиться от нескольких пищевых привычек, пишет издание Sina.

Одно из самых главных правил в профилактике когнитивных расстройств — правильное питание. В рационе непременно должны присутствовать овощи, говорят эксперты.

Избыток углеводов и жирной пищи могут повысить резистентность к инсулину, снизить метаболизм глюкозы и тем самым привести к повышению риска развития слабоумия.

Также вероятность появления слабоумия может увеличить слишком соленая еда. Соль вызывает раздражение слизистой оболочки желудка, чем значительно приближает риски развития разных заболеваний, в том числе и деменции.

Пагубное влияние на работу мозга оказывают алюминийсодержащие продукты. Избыток этого микроэлемента в организме влечет за собой нарушение в работе иммунной и кроветворной систем, а также влияет на усвояемость кальция, железа, цинка и других соединений. Из-за этого риск заболевания деменцией может увеличиться.