Как домашние животные влияют на здоровье хозяина

«Гипоаллергенный быт предполагает то, что мы устраняем домашнюю пыль и отказываемся от животных в силу того, что появляется огромный риск развития бронхиальной астмы. Бытует мнение, что аллергии не лечатся, с чем я категорически не согласна. Аллергии лечатся и очень хорошо», — рассказала Лапа.