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2 часа назад

Самый вредный напиток для почек

Ferra.ru

Образ жизни влияет на всё в нашем организме. Физическая активность, диета, курение, уровень артериального давления могут увеличить риск развития хронической болезни почек (ХБП). А некоторые напитки могут повлиять особенно сильно.

Самый вредный напиток для почек
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о газировке, как диетической, так и обычной. Главная проблема в ней — содержание сахара. Согласно исследованию 2015 года, употребление более четырёх подслащённых газированных напитков в неделю связано с повышенной распространённостью хронического заболевания почек.

Помимо сахара в газировке содержится фосфорная кислота. Исследования показывают, что напитки, содержащие этот ингредиент, способствуют образованию камней в почках.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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