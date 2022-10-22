Самый вредный напиток для почек

Образ жизни влияет на всё в нашем организме. Физическая активность, диета, курение, уровень артериального давления могут увеличить риск развития хронической болезни почек (ХБП). А некоторые напитки могут повлиять особенно сильно.

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Речь идёт о газировке, как диетической, так и обычной. Главная проблема в ней — содержание сахара. Согласно исследованию 2015 года, употребление более четырёх подслащённых газированных напитков в неделю связано с повышенной распространённостью хронического заболевания почек.

Помимо сахара в газировке содержится фосфорная кислота. Исследования показывают, что напитки, содержащие этот ингредиент, способствуют образованию камней в почках.