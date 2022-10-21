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39 минут назад

Врач рассказал, как снизить уровень холестерина без лекарств

Letidor.ru

Повышенное содержание в крови холестерина способствует развитию атеросклеротического поражения стенок кровеносных сосудов и является одним из факторов риска развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. Как снизить уровень холестерина без таблеток, читайте в нашей новости.

Врач рассказал, как снизить уровень холестерина без лекарств
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Самый простой способ снизить уровень холестерина — изменить привычный образ жизни. Стоит внимательнее относится к питанию, исключить жирную и жареную пищу, фастфуд и лишний сахар, отказаться от вредных привычек.

Если кардионагрузки не под силу, то стоит больше гулять на свежем воздухе, ходить пешком или кататься на велосипеде. Вовсе необязательно идти в спортзал, достаточно просто ходить быстрым шагом — до магазина и обратно, вверх и вниз по лестнице, сообщает «Доктор Питер».

Ранее «Летидор» писал о том, что педиатр объяснила, нужно ли проверять холестерин детям.

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