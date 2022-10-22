Назван продукт для укрепления здоровья кишечника

Учёные из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что ежедневное употребление миндаля значительно увеличивает выработку бутирата, жирной кислоты, которая способствует укреплению здоровья кишечника.
Бутират, или масляную кислоту производят бактерии кишечника. Предыдущие исследования показывали, что употребление определённых видов пищи может влиять на типы бактерий в нашем кишечнике и на их жизнедеятельность.
В новом исследовании учёные набрали группу из 87 взрослых. Каждый из них ел меньше рекомендуемого количества пищевых волокон и привычно перекусывал нездоровой пищей, такой как печенье или чипсы. Исследователи разделили участников на три группы: одна начала есть 56 граммов цельного миндаля в день вместо других, менее полезных закусок. Другая группа ела 56 граммов молотого миндаля в день, а третья — кексы с соответствующей калорийностью. Весь эксперимент длился четыре недели.
Конечно же, содержание бутирата было значительно выше среди участников, которые ели как цельный, так и молотый миндаль. Кроме того, те, кто ел цельный миндаль, сообщали о дополнительных 1,5 дефекациях в неделю по сравнению с другими группами. Таким образом, миндаль может быть полезен тем, кто страдает от запоров.