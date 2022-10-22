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2 часа назад

Назван продукт для укрепления здоровья кишечника

Ferra.ruиещё 2

Учёные из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что ежедневное употребление миндаля значительно увеличивает выработку бутирата, жирной кислоты, которая способствует укреплению здоровья кишечника.

Назван продукт для укрепления здоровья кишечника
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Бутират, или масляную кислоту производят бактерии кишечника. Предыдущие исследования показывали, что употребление определённых видов пищи может влиять на типы бактерий в нашем кишечнике и на их жизнедеятельность.

В новом исследовании учёные набрали группу из 87 взрослых. Каждый из них ел меньше рекомендуемого количества пищевых волокон и привычно перекусывал нездоровой пищей, такой как печенье или чипсы. Исследователи разделили участников на три группы: одна начала есть 56 граммов цельного миндаля в день вместо других, менее полезных закусок. Другая группа ела 56 граммов молотого миндаля в день, а третья — кексы с соответствующей калорийностью. Весь эксперимент длился четыре недели.

Конечно же, содержание бутирата было значительно выше среди участников, которые ели как цельный, так и молотый миндаль. Кроме того, те, кто ел цельный миндаль, сообщали о дополнительных 1,5 дефекациях в неделю по сравнению с другими группами. Таким образом, миндаль может быть полезен тем, кто страдает от запоров.

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