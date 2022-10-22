Назван продукт для укрепления здоровья кишечника

Учёные из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что ежедневное употребление миндаля значительно увеличивает выработку бутирата, жирной кислоты, которая способствует укреплению здоровья кишечника.

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Бутират, или масляную кислоту производят бактерии кишечника. Предыдущие исследования показывали, что употребление определённых видов пищи может влиять на типы бактерий в нашем кишечнике и на их жизнедеятельность.

В новом исследовании учёные набрали группу из 87 взрослых. Каждый из них ел меньше рекомендуемого количества пищевых волокон и привычно перекусывал нездоровой пищей, такой как печенье или чипсы. Исследователи разделили участников на три группы: одна начала есть 56 граммов цельного миндаля в день вместо других, менее полезных закусок. Другая группа ела 56 граммов молотого миндаля в день, а третья — кексы с соответствующей калорийностью. Весь эксперимент длился четыре недели.