Вот что поможет сохранить здоровье мышц в старости

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Примерно с 30 лет организм с каждым годом начинает работать всё хуже. Сначала это не так заметно, но со временем изменения становятся всё более явными. Этот процесс называют старением. Один из первых и самых очевидных признаков старения - потеря силы мышц и мышечной массы. Вот как этому можно препятствовать.

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Со временем из-за снижения мышечной массы у человека могут появиться не только боли в мышцах, но и проблемы с балансом, слабость, утрата способности передвигаться самостоятельно. Этот процесс также повышает вероятность столкнуться с сахарным диабетом, деменцией, болезнями сердца.

Известно, что регулярные физические упражнения способны замедлить снижение мышечной массы, а ещё они снижают риск развития некоторых заболеваний, поддерживают способность передвигаться в пожилом возрасте, укрепляют иммунитет.

Лучший способ сохранить мышцы после 30 лет - продолжать вести активный образ жизни. Также нужно понимать, что если организм стареет, то это не значит, что вы должны избегать от тренировок с отягощениями. Исследования демонстрируют, что молодые и старые мужчины одинаково восстанавливались после тренировок с отягощениями, которые предназначены для наращивания мышечной массы. Но при этом у них тренировки были адаптированы к уровню физической подготовки участников.

Если вы раньше не занимались спортом, то наращивайте нагрузку постепенно. Иначе вы рискуете получить травму.

В рекомендациях Национальной службы здравоохранения Великобритании по физической активности для людей 18-65 лет указано, что нужно стараться быть физически активными большую часть дней в неделю и посвящать упражнениям для наращивания мышечной массы минимум два дня в неделю.

Существует большое количество самых разных упражнений для наращивания массы. И на самом деле все они будут в той или иной степени полезны.

Во многом полезны для здоровья и упражнения на выносливость (бег, ходьба, езда на велосипеде). А ещё между долголетием и ежедневной лёгкой физической активностью есть связь.

Но важно не переборщить, особенно с тренировками с отягощениями. Учёные говорят, что это вовсе не ведёт к улучшению здоровья и долголетию. Более того, высокоинтенсивные тренировки даже вредят организму.

Если говорить о питании, то многие пожилые люди не получают вместе с пищей достаточно белка. А это нужно для поддержания и увеличения мышечной массы. Согласно нынешним рекомендациям, нужно потреблять взрослым как минимум 0,8 г белка на 1 кг массы тела в день. Однако если вы хотите нарастить мышцы, то это число будет составлять уже 1,6 г белка на 1 кг массы тела.