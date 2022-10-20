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1 час назад

Иммунолог Продеус заявил, что привычка рано ложиться спать укрепит иммунитет

runews24.ru

Для того, чтобы организм отдохнул, надо ложиться спать до 23.00.

Продеус заявил, что привычка рано ложиться спать укрепит иммунитет
Фото: runews24.rurunews24.ru

Для того, чтобы укрепить иммунитет в сезон простуд, надо завести привычку вовремя ложиться спать.

По словам врача-педиатра, иммунолога Андрея Продеуса, организм активно восстанавливается с 23.00 часов до 3.00 часов ночи, поэтому человеку нужно спать в этот промежуток времени.

Негативно на иммунитет влияет стресс, поэтому нужно стараться минимизировать воздействие на организм неблагоприятных факторов.

Также Продеус рекомендовал правильно питаться и выбирать продукты, богатые железом и витамином D.

ЗОЖ,Андрей Продеус,
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