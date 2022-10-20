Продеус заявил, что привычка рано ложиться спать укрепит иммунитет

Для того, чтобы организм отдохнул, надо ложиться спать до 23.00.

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Для того, чтобы укрепить иммунитет в сезон простуд, надо завести привычку вовремя ложиться спать.

По словам врача-педиатра, иммунолога Андрея Продеуса, организм активно восстанавливается с 23.00 часов до 3.00 часов ночи, поэтому человеку нужно спать в этот промежуток времени.

Негативно на иммунитет влияет стресс, поэтому нужно стараться минимизировать воздействие на организм неблагоприятных факторов.