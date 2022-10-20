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42 минуты назад

Фитнес-эксперт рассказал о способах поддержать форму при сидячей работе

Vse42.ruиещё 1

Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал о том, как привести себя в форму, оставаясь на сидячей работе.

Фитнес-эксперт рассказал о способах поддержать форму при сидячей работе
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Эдуард Каневский заявил, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, зачастую сталкиваются со множеством негативных последствий гиподинамии.

Эксперт отметил, что комплексы физических упражнений, которые можно делать за столом на рабочем месте, малоэффективны. Больше пользы принесет приобретение полезных привычек.

"Во-первых, надо постараться минимизировать поездки на такси или в автомобиле. Во-вторых, в обеденный перерыв надо приучить себя ходить на прогулки. Небольшими прогулками лучше заменять и перекуры", – заявил фитнес-тренер.

Также важно скорректировать рацион, чтобы привести свое здоровье в норму. В первую очередь нужно отказаться от вредных перекусов.

"Надо исключить торты, шоколад, печенье – то, что обычно едят в офисе. Это борьба не с гиподинамией, а с ожирением, но это тоже крайне серьезная проблема. Потому что из-за ожирения возникает сахарный диабет и гипертония, которая чревата инфарктами и инсультами", – продолжил специалист в беседе с "Радио 1".

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что врач Жито связал образование камней в почках с сидячим образом жизни.

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