Фитнес-эксперт рассказал о способах поддержать форму при сидячей работе

"Надо исключить торты, шоколад, печенье – то, что обычно едят в офисе. Это борьба не с гиподинамией, а с ожирением, но это тоже крайне серьезная проблема. Потому что из-за ожирения возникает сахарный диабет и гипертония, которая чревата инфарктами и инсультами", – продолжил специалист в беседе с "Радио 1".