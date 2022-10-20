Выявлены последствия недосыпа

Команда специалистов из Университетского колледжа Лондона (UCL) выявила последствия недосыпа. Согласно результатам исследования, у людей среднего и пожилого возраста на 20 процентов повышается риск развития хронических заболеваний в случае сокращения сна до пяти часов в день. Об этом сообщает ТАСС.

В более ранних работах было замечено, что помимо структурирования памяти и исправления повреждений мускулов сон также несет в себе функцию восстановления ДНК. Теперь также было выявлено, что в случае регулярного недосыпа происходят сбои в «ремонтных работах» генома, что существенно увеличивает вероятность формирования различных хронических заболеваний — на 20 процентов для людей, не имеющих таких недугов ранее. У тех, кто уже столкнулся с хроническими болезнями шансы на обнаружение такого расстройства повышались на 30-40 процентов. Причем более выраженная корреляция наблюдалась у молодых участников.