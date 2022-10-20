Почему спать меньше пяти часов в день опасно для здоровья

Хороший сон должен быть длительным и качественным. И если вы будете постоянно спать меньше пяти часов в сутки, то можете даже заболеть, предупреждают учёные.

В ходе нового исследования, опубликованного в PLOS Medicinе, учёные пришли к выводу, что если спать меньше пяти часов в день, то это может оказаться важным фактором в ухудшении здоровья. Выяснилось, что люди среднего и пожилого возраста, которые спят меньше пяти часов, подвержены повышенному риску развития как минимум двух хронических болезней.

Участниками исследования стали более 7 тысяч женщин и мужчин, возраст которых равнялся 50, 60 и 70 годам. В возрасте 50 лет сон продолжительностью менее 5 часов повышает вероятность развития хронических заболеваний на 20 %. А в течение 25 лет риск появления у тех, кто мало спал, хронических болезней увеличился на 40 %.

При недосыпе в организме уменьшается количество антител, которые борются с инфекцией, и клеток. Это ослабляет иммунитет.

Специалисты из клиники Майо говорят, что во время сна иммунная система вырабатывает цитокины. На эти вещества организм полагается во время болезни или стресса.