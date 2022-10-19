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6 минут назад

Что произойдет с организмом, если спать каждый день по 8 часов

Ferra.ru

Если вы начинаете зевать днём, это может говорить о том, что вам скучно или что вы не высыпаетесь. Учёные уже долгое время говорят о важности полноценного сна. Но какие преимущества организму это приносит?

Что произойдет, если спать каждый день по 8 часов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что если вы плохо спите по ночам, то у вас больше шансов попасть в автокатастрофу.

При этом важна не только длительность сна, но и его качество. Доктор медицинских наук Майк Бол рассказал, какие изменения происходят в вашем организме, когда вы спите достаточное количество часов.

Во время сна мозг продолжает работать. При этом он выводит токсины, которые накапливаются в течение дня, избавляется от ненужных воспоминаний, перемещает часть воспоминаний в долговременную память. Также во время сна клетки мозга реорганизуются. Всё это способствует омоложению организма, ускоряет его восстановление.

Помимо этого, если вы спите по 8 часов, ваш мозг будет готов принимать решения, концентрироваться на задачах и усваивать новую информацию на следующий день. Во время сна производятся определённые гормоны и восстанавливаются мышцы и ткани организма.

Другими словами, благодаря полноценному сну вы проснётесь на следующий день и у вас повысится острота ума, а тело уже восстановится.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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