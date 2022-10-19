Врач объяснил, почему люди мерзнут в тепле

У человека бывает ощущение, что ему очень холодно, хотя никаких объективных поводов для «замерзания» вроде нет. Причины этого явления перечислил врач доказательной медицины Олег Абакумов.

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Первая причина — анемия, которая вызывается дефицитом железа или пониженным гемоглобином. При этом доставка крови задерживается, тело начинает паниковать и расширять сосуды. Тепло отдается и человек мерзнет.

Также человек может постоянно мерзнуть из-за нехватки витаминов А и Е и насыщенных жиров. Эти компоненты необходимы для нормальной работы печени, отвечающей за нагрев крови.