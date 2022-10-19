Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
38 минут назад

При недосыпе возрастает риск развития хронических болезней

Мир24

Ученые выяснили, что вероятность развития хронических заболеваний у людей среднего и преклонного возраста увеличивается почти на 20% в том случае, если они спят менее пяти часов в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского Университетского колледжа Лондона (UCL).

При недосыпе возрастает риск развития хронических болезней
Фото: Мир24Мир24

Научный сотрудник UCL Северин Сабия вместе с коллегами открыли свидетельства того, что сбои в процессе восстановления организма, связанные с постоянным недостатком сна, существенно увеличивают вероятность развития различных хронических болезней. К такому выводу ученые пришли после изучения состояния здоровья примерно семи тысяч пожилых людей в возрасте от 50 до 70 лет.

Врачи провели опросы среди добровольцев, а также изучили их медкарты на предмет развития хронических заболеваний за последние 25 лет. Исследователи сопоставили полученные данные с тем, как долго спали добровольцы. Это помогло специалистам оценить влияние недосыпа на состояние здоровья людей среднего и преклонного возрастов.

Оказалось, что режим сна в значительной степени влиял на вероятность развития хронических болезней. В среднем шансы появления таких недугов увеличивались на 20% для людей, которые изначально не являлись носителями хронических заболеваний, но при этом спавших пять часов в сутки или меньше. Для добровольцев с уже имеющимися расстройствами вероятность таких болезней повышалась на 30-40%.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители