При недосыпе возрастает риск развития хронических болезней

Ученые выяснили, что вероятность развития хронических заболеваний у людей среднего и преклонного возраста увеличивается почти на 20% в том случае, если они спят менее пяти часов в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского Университетского колледжа Лондона (UCL).

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Научный сотрудник UCL Северин Сабия вместе с коллегами открыли свидетельства того, что сбои в процессе восстановления организма, связанные с постоянным недостатком сна, существенно увеличивают вероятность развития различных хронических болезней. К такому выводу ученые пришли после изучения состояния здоровья примерно семи тысяч пожилых людей в возрасте от 50 до 70 лет.

Врачи провели опросы среди добровольцев, а также изучили их медкарты на предмет развития хронических заболеваний за последние 25 лет. Исследователи сопоставили полученные данные с тем, как долго спали добровольцы. Это помогло специалистам оценить влияние недосыпа на состояние здоровья людей среднего и преклонного возрастов.