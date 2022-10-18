Почему быть на связи в нерабочее время опасно для здоровья

На самом деле проверка почты и выполнение других задач, связанных с работой, в нерабочие часы, может даже укрепить отношения сотрудника с коллегами. Но полезно всё это лишь до определённого момента.

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Цзя «Жасмин» Ху, автор исследования и профессор менеджмента в Колледже бизнеса Фишера при Университете штата Огайо, подчёркивает, что, когда сотрудники организации проводят слишком много времени с ноутбуками и смартфонами в нерабочие часы, это плохо сказывается на их продуктивности и приводит к эмоциональному истощению. Этот вывод был опубликован в издании Personnel Psychology.

Чтобы узнать о влиянии на здоровье людей выполнения рабочих дел во внерабочее время, эксперты провели два эксперимента. Оба - в Китае. В одном из исследовании приняли участие 467 сотрудников и их руководителей, работающих в крупной фармацевтической компании, в другом - 313 работников и их руководителей из крупного финансового института.

Выяснилось, что до определённого момента общение по рабочим вопросам во внерабочее время положительно сказывалось на деятельности сотрудников. Да и их начальники хвалили их чаще.

Но если сотрудники организаций говорили, что оставались на связи слишком долго (уровень включения в работу - выше среднего), то это было чаще связано с усталостью по утрам перед рабочим днём и измотанностью вечерами, после завершения работы. Всё это - признаки эмоционального истощения.