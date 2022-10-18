Можно ли испортить зрение чтением в темноте

Объясняет Валерия Смирнова, врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу».
Непродолжительное чтение в условиях затемнённости не способно нанести фатального вреда зрению. Лишь приведёт к переутомлению, которое сопровождается временным снижением остроты зрения, ощущением песка в глазах, сухостью. Как правило, после отдыха это проходит. Но важно сделать акцент на деталях. Рассказываем, чем может быть опасно чтение при плохом освещении.
Важно создать наиболее благоприятные условия для длительной зрительной нагрузки: это эргономика рабочего места, уровень освещённости общего и рабочего пространства, расстояние до поверхности предмета, контраст между объектом и фоном. Соблюдение этих факторов снижает симптомы зрительного утомления. В то время как чтение в условиях недостаточной освещённости создаёт напряжение, затрудняет кровоснабжение головы и глаз, вследствие чего могут возникать симптомы близорукости.
В условиях недостаточной освещённости происходит рефлекторное расширение зрачка. Чем шире становится зрачок, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Это позволяет различать объекты в сумеречных условиях, но с другой стороны приводит к увеличению количества отклонений. Световые волны не фокусируются точно на сетчатке и могут создавать «помехи», которые усложняют работу зрительного анализатора и приводят к переутомлению глаз от долгой работы в таких условиях.
У людей с дальнозоркостью и начальной катарактой есть анатомические предпосылки к повышению внутриглазного давления (размеры передней камеры глаза меньше среднестатистических, что уменьшает путь оттока внутриглазной жидкости). При расширении зрачка край радужной оболочки создаёт дополнительную преграду для оттока жидкости из глаза, а положение с наклоном головы над книгой способствует смещению хрусталика вперёд. Совокупность этих факторов может приводить к кратковременному повышению внутриглазного давления и даже к приступу глаукомы.