Перечислены необходимые для определения уровня иммунитета анализы

Необходимые для определения уровня иммунитета анализы перечислил в своем Telegram-канале педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, главный внештатный педиатр ДГКБ №9 имени Сперанского, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус. Он посоветовал регулярно сдавать общий анализ крови.

Фото: Мослента Мослента

«По общему анализу крови можно понять, есть ли хроническое воспаление. Важен не только уровень лейкоцитов, но и абсолютное количество всех клеток крови, в частности — нейтрофилов, наших защитников от инфекций», — объяснил известный врач.

Видео дня

У малышей «депо» этих клеток еще не сформировано, поэтому, если ребенок часто болеет и активно тратит запас нейтрофилов, он становится уязвимым перед инфекциями, уточнил Продеус. Этот дисбаланс, по его словам, надо корректировать.

«Доказано, что падение уровня нейтрофилов у детей часто вызвано скрытым железодефицитом и недостатком витамина D», — отметил он.

Часто болеющим детям и взрослым показано регулярно сдавать посев из горла и полости носа, продолжил доктор.

«Это исследование поможет определить состояние местного, мукозального иммунитета слизистых — часть врожденного иммунитета, на 99 процентов отвечающего за защиту от инфекций», — пояснил он.

Следующий в списке рекомендуемых специалистом — анализ крови на так называемые треки и креки.

«Это молекулярный вид исследования с помощью ПЦР. В крови анализируют определенные молекулы ДНК. Треки расскажут, сколько и каких T-клеток выработал костный мозг, а креки покажут уровень B клеток, продуцирующих антитела против инфекций. Как правило, этих данных достаточно, чтобы выяснить, надо ли лечиться и как именно», — рассказал Продеус.

Этот анализ обладает большей чувствительностью, чем иммунограмма, поэтому сегодня включен в программу неонатального скрининга для поиска врожденного иммунодефицита, заметил иммунолог.

«К тому же иммунограмма — исследование сложное и дорогое, не все лаборатории имеют технические возможности его выполнить, не каждый врач сумеет -интерпретировать результаты», — добавил он.