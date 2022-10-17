Советы иммунолога: как укрепить иммунитет осенью

"Иммунная система человека адаптируется под окружающие изменения. Светит солнце, кажется, что тепло, но нужно смотреть на погодные условия. Можно надевать многослойную одежду, чтобы в любой момент адаптироваться к погоде. Хорошо надевать термобелье, чтобы не потеть и тем самым не переохлаждаться. Важно соблюдать режим сна, иммунная система восстанавливается во время сна. Очень важно соблюдать баланс", - пояснила врач.