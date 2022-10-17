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53 минуты назад

Советы иммунолога: как укрепить иммунитет осенью

Inc-News

У природы нет плохой погоды, как и времен года. В разгаре осень, а это значит, надо побеспокоиться об укреплении своего иммунитета. Врач-иммунолог Ирина Ярцева .в беседе с изданием "News.ru" дала рекомендации, как уберечься от простуды.

Советы иммунолога: как укрепить иммунитет осенью
Фото: Inc-NewsInc-News

Осенью для поддержания иммунитета крайне важно соблюдать режим сна, правильно питаться, одеваться по погоде и постараться больше времени проводить на свежем воздухе, носить многослойную одежду или термобелье. Готовиться ко сну лучше в темное время суток, ложиться спать в 21:00.

"Иммунная система человека адаптируется под окружающие изменения. Светит солнце, кажется, что тепло, но нужно смотреть на погодные условия. Можно надевать многослойную одежду, чтобы в любой момент адаптироваться к погоде. Хорошо надевать термобелье, чтобы не потеть и тем самым не переохлаждаться. Важно соблюдать режим сна, иммунная система восстанавливается во время сна. Очень важно соблюдать баланс", - пояснила врач.

ЗОЖ,Ирина Ярцева,
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