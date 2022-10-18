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1 час назад

Доктор Мясников назвал главные признаки депрессии у пожилых

Мослентаиещё 1

Главные признаки депрессии у пожилых назвал в программе «О самом главном» известный врач-кардиолог, теле- и радиоведущий Александр Мясников.

Мясников назвал главные признаки депрессии у пожилых
Фото: МослентаМослента

«С возрастом продолжительность сна либо заметно снижается, либо сильно увеличивается. То есть ты либо просыпаешься ни свет ни заря, либо тебе очень сложно проснуться. Это первые признаки депрессивного состояния, стресса, сильного волнения», — заявил доктор.

Мясников объяснил, что у представителей молодого поколения проблем со сном нет — они спят крепче и безмятежнее пожилых, так как они в целом меньше переживают. «А с возрастом опасно как недосыпать, так и пересыпать. Нужно соблюдать гигиену сна», — подчеркнул он

ЗОЖ,Александр Мясников,
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