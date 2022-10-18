Мясников назвал главные признаки депрессии у пожилых

«С возрастом продолжительность сна либо заметно снижается, либо сильно увеличивается. То есть ты либо просыпаешься ни свет ни заря, либо тебе очень сложно проснуться. Это первые признаки депрессивного состояния, стресса, сильного волнения», — заявил доктор.

Мясников объяснил, что у представителей молодого поколения проблем со сном нет — они спят крепче и безмятежнее пожилых, так как они в целом меньше переживают. «А с возрастом опасно как недосыпать, так и пересыпать. Нужно соблюдать гигиену сна», — подчеркнул он