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58 минут назад

Иммунолог рассказала о влиянии закаливания на работоспособность

Lenta.ru

Закаливание и регулярная физическая активность делают человека работоспособнее и адаптируют к похолоданию, объяснила врач-иммунолог Ирина Ярцева. О влиянии закаливания на самочувствие и работоспособность она рассказала в беседе с News.ru.

Иммунолог рассказала о влиянии закаливания на работоспособность
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Ярцевой, для удовлетворения потребности в физической активности достаточно ходить в бассейн или получать кардионагрузку.

«У нас вечные похолодания, сквозняки, переохлаждения. Человек должен быть к этому готов. Когда организм натренирован, он даже не заметит, что произошло», — рассказала врач о пользе закаливания.

Она отметила, что сезон ОРВИ наблюдается в данное время потому, что не все люди готовы вовремя адаптироваться к новой погоде.

«Люди испытывают много стресса из-за событий вокруг и подавляют иммунную систему. Очень важно уметь самостоятельно заботиться о себе», — заключила она.

ЗОЖ,Ирина Ярцева,
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