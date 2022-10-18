Диетолог рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет

Врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала, что укрепить иммунитет помогут кисломолочные продукты, свежая зелень и орехи.

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В разговоре с Life.ru она отметила, что для здоровья полезны йогурты без добавок с бифидо- и лактобактериями, которые положительно сказываются на работе кишечника, а это усиливает способность организма противостоять вирусам.

«Вторым продуктом является свежая зелень. В зелени много витаминов А, В и Е. Например, в кинзе много микроэлементов, которые отвечают за укрепление иммунитета. Также многие виды зелени — укроп, петрушка, рукола и другие — обладают противовоспалительными свойствами», — добавила Гридина.

По её словам, также орехи укрепляют иммунитет — за счёт большого количества цинка, полезных жиров и витаминов, в частности омега-3.